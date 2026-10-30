Aeroflex Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Aeroflex Industries liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Aeroflex Industries die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.76 INR gegenüber 1.10 INR im Vorjahresquartal.

Aeroflex Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.07 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 87.03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.11 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch