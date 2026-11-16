AeroEdge verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

AeroEdge hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6.27 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 6.71 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 38.08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.60 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1.16 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch