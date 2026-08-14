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14.08.2026 06:37:00
AeroEdge hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
AeroEdge hat am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
AeroEdge hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4.79 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 12.01 JPY je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal hat AeroEdge mit einem Umsatz von insgesamt 1.31 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 825.3 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 58.56 Prozent gesteigert.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 32.77 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei AeroEdge ein Gewinn pro Aktie von 31.90 JPY in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 5.08 Milliarden JPY gegenüber 3.60 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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