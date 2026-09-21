|
21.09.2026 06:37:00
Aerkomm präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Aerkomm gab am 18.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Aerkomm hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.12 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.260 USD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen deutlich tiefer ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt verlor am Freitag deutlich, während auch der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen schlossen uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.