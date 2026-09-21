Aerkomm präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Aerkomm gab am 18.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Aerkomm hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.12 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.260 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch