Aeries Technology A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Aeries Technology A hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.23 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 18.2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 4.55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch