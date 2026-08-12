Aeries Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Aeries Technology A lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.27 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.240 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.9 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 42.99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch