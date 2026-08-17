Aeria legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Aeria hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 1.70 JPY. Im letzten Jahr hatte Aeria einen Gewinn von 3.38 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11.81 Prozent auf 3.79 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4.29 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.ch