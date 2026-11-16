Aeria gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Aeria hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 19.21 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Aeria ein EPS von 3.24 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 6.72 Milliarden JPY gegenüber 3.51 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch