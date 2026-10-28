Aequs: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Aequs hat sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Analysten waren von einem Verlust je Aktie von 0.633 INR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 4.22 Milliarden INR in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.ch