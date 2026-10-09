Aeon Thana Sinsap (Thailand): Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Aeon Thana Sinsap (Thailand) hat am 07.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2.59 THB beziffert, während im Vorjahresquartal 3.17 THB je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8.12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4.39 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum waren 4.78 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch