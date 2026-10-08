Aeon Thana Sinsap (Thailand): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Aeon Thana Sinsap (Thailand) lud am 07.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.

Das EPS wurde auf 2.60 THB beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3.17 THB je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8.12 Prozent auf 4.39 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.78 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch