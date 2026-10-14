Aeon: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Aeon hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.18 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 4.07 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 2’962.18 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2’623.07 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch