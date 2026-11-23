Aeon hat am 20.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.01 MYR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Aeon ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.010 MYR in den Büchern gestanden.

Aeon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.01 Milliarden MYR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1.59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 995.2 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch