AEON KYUSHU gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

AEON KYUSHU hat am 13.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

AEON KYUSHU vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.22 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 90.35 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AEON KYUSHU in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 146.61 Milliarden JPY im Vergleich zu 139.87 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch