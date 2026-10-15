Aeon Hokkaido informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Aeon Hokkaido präsentierte in der am 13.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2.80 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3.26 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0.47 Prozent auf 100.66 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 100.18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch