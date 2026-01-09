Aeon gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Aeon hat am 08.01.2026 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 5.60 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -8.240 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2’559.43 Milliarden JPY – ein Plus von 3.57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aeon 2’471.14 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch