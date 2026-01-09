|
09.01.2026 06:37:00
Aeon gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Aeon hat am 08.01.2026 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 5.60 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -8.240 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2’559.43 Milliarden JPY – ein Plus von 3.57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aeon 2’471.14 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Lam Research
NEU✅ Safran SA
NEU✅ HSBC Holdings
inklusive Rebalancing:
❌ Quanta Services Inc
❌ AENA
❌ Trane Technologies
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen am Freitag in Grün
An den Märkten in Fernost lassen sich Gewinne verzeichnen.