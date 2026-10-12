AEON CREDIT SERVICE: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

AEON CREDIT SERVICE hat am 09.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5.03 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 20.32 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat AEON CREDIT SERVICE im vergangenen Quartal 150.46 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10.47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AEON CREDIT SERVICE 136.20 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch