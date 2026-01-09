|
09.01.2026 06:37:00
AEON CREDIT SERVICE legte Quartalsergebnis vor
AEON CREDIT SERVICE hat am 08.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2025 – vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 26.41 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 16.44 JPY je Aktie generiert.
Das vergangene Quartal hat AEON CREDIT SERVICE mit einem Umsatz von insgesamt 139.34 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 128.75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 8.23 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Lam Research
NEU✅ Safran SA
NEU✅ HSBC Holdings
inklusive Rebalancing:
❌ Quanta Services Inc
❌ AENA
❌ Trane Technologies
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen am Freitag in Grün
An den Märkten in Fernost lassen sich Gewinne verzeichnen.