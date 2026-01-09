AEON CREDIT SERVICE legte Quartalsergebnis vor

AEON CREDIT SERVICE hat am 08.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 26.41 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 16.44 JPY je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat AEON CREDIT SERVICE mit einem Umsatz von insgesamt 139.34 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 128.75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 8.23 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch