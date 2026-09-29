Aeon Credit Service (Asia) Company präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Aeon Credit Service (Asia) Company hat am 28.09.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.29 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.300 HKD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 489.6 Millionen HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 457.2 Millionen HKD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch