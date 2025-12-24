|
24.12.2025 06:37:00
Aeon Credit Service (Asia) Company gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Aeon Credit Service (Asia) Company präsentierte in der am 23.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.11.2025 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.28 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.250 HKD je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Aeon Credit Service (Asia) Company in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 463.9 Millionen HKD im Vergleich zu 444.6 Millionen HKD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
