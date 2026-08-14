AEON Biopharma A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

AEON Biopharma A präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.02 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei AEON Biopharma A ein EPS von -0.600 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch