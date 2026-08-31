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31.08.2026 06:37:00
Aeolus Tyre: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Aeolus Tyre äusserte sich am 29.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.06 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.100 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Aeolus Tyre mit einem Umsatz von insgesamt 2.01 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.89 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 6.45 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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