Änderungen im Verwaltungsrat und in der Konzernleitung von Roche

Basel, 9. Dezember 2019 - Wie Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) heute bekannt gab, hat der Verwaltungsrat der Roche Holding AG an seiner Dezember-Sitzung erste Anträge an die Generalversammlung am 17. März 2020 beschlossen.



Wechsel im Verwaltungsrat

Wie bereits im Juli 2018 angekündigt, wird Dr. Andreas Oeri (70) nach 25 Jahren Amtsdauer mit der Generalversammlung im Jahr 2020 seine Mitwirkung im Verwaltungsrat beenden. Aus dem Kreis der Nachkommen des Firmengründers kandidiert Dr. Jörg Duschmalé (35) als Vertreter der fünften Generation für die Nachfolge.



Roche Verwaltungsratspräsident Christoph Franz : "Andreas Oeri hat als langjähriger Vertreter der Familien Oeri und Hoffmann im Verwaltungsrat und als Präsident des Corporate Governance und Nachhaltigkeits-Ausschusses einen grossen persönlichen Beitrag zum Erfolg von Roche geleistet. Dafür sind wir ihm zu herzlichem Dank verpflichtet. Ich freue mich sehr, dass Jörg Duschmalé sich als Nachfolger zur Verfügung stellt. Dies, nachdem der Aktionärspool der Familien Hoffmann und Oeri vor wenigen Tagen die Aufnahme von sieben weiteren Vertreterinnen und Vertretern der fünften Generation gemeldet und so seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, sich langfristig für die Gesamtinteressen des Unternehmens einzusetzen."



Auch Professor Sir John Bell hat sich nach 18 Jahren Zugehörigkeit entschieden, an der Generalversammlung 2020 nicht mehr zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat zur Verfügung zu stehen. Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung im Jahr 2020 Dr. Patrick Frost (51), CEO der Swiss Life-Gruppe, zur Neuwahl vor.



Roche Verwaltungsratspräsident Christoph Franz: "Sir John Bell war mit seiner grossen wissenschaftlichen Expertise unverzichtbar für die Weiterentwicklung von Roche in den letzten fast 20 Jahren. Im Namen des Verwaltungsrates von Roche danke ich ihm herzlich dafür und wünsche ihm alles Gute für die Zukunft. Ich freue mich sehr, dass wir mit Patrick Frost eine erfolgreiche Schweizer Führungspersönlichkeit zur Neuwahl in den Verwaltungsrat vorschlagen können."



Zur Wahl in den Verwaltungsrat empfohlen werden folgende Persönlichkeiten:





Name Im Verwaltungsrat seit Dr. Christoph Franz (als Präsident) 2011 André Hoffmann 1996 Julie Brown 2016 Paul Bulcke 2011 Professor Dr. Hans Clevers 2019 Dr. Jörg Duschmalé neu Dr. Patrick Frost neu Anita Hauser 2017 Professor Dr. Richard P. Lifton 2015 Bernard Poussot 2015 Dr. Severin Schwan 2013 Dr. Claudia Süssmuth Dyckerhoff 2016



Wechsel in der Konzernleitung

Dr. Gottlieb A. Keller (65), General Counsel, Mitglied der Konzernleitung und Sekretär des Verwaltungsrates, tritt Ende März 2020 in den Ruhestand. Der Verwaltungsrat hat Claudia Böckstiegel (55), derzeit Leiterin der Rechtsabteilung der Division Diagnostics, zu seiner Nachfolgerin als General Counsel von Roche und zum Mitglied der erweiterten Konzernleitung per 1. April 2020 ernannt.



Severin Schwan, CEO von Roche: "In seiner gut 35-jährigen Laufbahn bei Roche hat Gottlieb Keller ausserordentliche Leistungen für das Unternehmen erbracht, dafür danke ich ihm herzlich. Gottlieb Keller ist ein hervorragender Jurist und zugleich eine starke Führungspersönlichkeit mit einem umfassenden Verständnis unserer Industrie. Ich wünsche ihm alles Gute für die Zukunft. Ich freue mich sehr, dass wir mit Claudia Böckstiegel aus den eigenen Reihen eine sehr kompetente und erfahrene Nachfolgerin als General Counsel gewinnen konnten."



Nachfolgerin von Dr. Gottlieb Keller als Sekretär des Verwaltungsrates wird Dr. Annette Luther (49), derzeit Leiterin von Roche Diagnostics International in Rotkreuz.



Über Roche

Roche ist ein globales Unternehmen mit Vorreiterrolle in der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten und Diagnostika und ist darauf fokussiert, Menschen durch wissenschaftlichen Fortschritt ein besseres, längeres Leben zu ermöglichen. Dank der Kombination von Pharma und Diagnostika unter einem Dach ist Roche führend in der personalisierten Medizin - einer Strategie mit dem Ziel, jeder Patientin und jedem Patienten die bestmögliche Behandlung zukommen zu lassen.



Roche ist das grösste Biotech -Unternehmen weltweit mit differenzierten Medikamenten für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Erkrankungen des Zentralnervensystems. Roche ist auch der bedeutendste Anbieter von In-vitro-Diagnostika und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement.



Seit der Gründung im Jahr 1896 erforscht Roche bessere Wege, um Krankheiten zu verhindern, zu erkennen und zu behandeln und leistet einen nachhaltigen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung. Zum Ziel des Unternehmens gehört es durch Kooperationen mit allen relevanten Partnern den Zugang von Patienten zu medizinischen Innovationen zu verbessern. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen heute mehr als 30 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Krebsmedikamente. Ausgezeichnet wurde Roche zudem bereits das elfte Jahr in Folge als eines der nachhaltigsten Unternehmen innerhalb der Pharmabranche im Dow Jones Sustainability Index (DJSI).



Die Roche-Gruppe mit Hauptsitz in Basel, Schweiz ist in über 100 Ländern tätig und beschäftigte 2018 weltweit rund 94,000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Jahr 2018 investierte Roche CHF 11 Milliarden in Forschung und Entwicklung und erzielte einen Umsatz von CHF 56,8 Milliarden. Genentech in den USA gehört vollständig zur Roche-Gruppe. Roche ist Mehrheitsaktionär von Chugai Pharmaceutical, Japan. Weitere Informationen finden Sie unter www.roche.com .



Medienstelle Roche-Gruppe

Telefon: +41 61 688 8888 / e-mail: media.relations@roche.com

- Nicolas Dunant (Leiter)

- Patrick Barth

- Daniel Grotzky

- Karsten Kleine

- Nathalie Meetz

- Barbara von Schnurbein





Anhänge