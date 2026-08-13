Aena Aktie 26876733 / ES0105046009
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13.08.2026 10:03:50
Aena-Flughäfen fertigen im Juli mehr Passagiere ab
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
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Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
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