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12.11.2026 09:00:03

Aeluma entscheidet sich für AIXTRON G10-AsP zur Erweiterung seiner Photodetektor- und Laserfertigung

AIXTRON
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EQS-Media / 12.11.2026 / 09:00 CET/CEST

Aeluma entscheidet sich für AIXTRON G10-AsP zur Erweiterung seiner Photodetektor- und Laserfertigung

Herzogenrath, 12. November 2026– AIXTRON SE (FSE: AIXA) gibt bekannt, dass Aeluma, Inc. (NASDAQ: ALMU), ein in den USA ansässiges Halbleiterunternehmen, das skalierbare Photoniklösungen für Anwendungen in der KI-Datenkommunikation entwickelt, ein AIXTRON G10-AsP-System erworben hat. Die Anlage wird die Weiterentwicklung der Plattform sowie den Ausbau der Fertigungskapazitäten für Aelumas Non-InP-Photonikplattform, die ohne Indiumphosphid-Substrate (InP) auskommt, unterstützen.

Aeluma, Inc. wurde 2019 als Spin-off der University of California in Santa Barbara gegründet. Das Unternehmen ist ein innovatives Halbleiterunternehmen, das sich auf skalierbare, leistungsstarke photonische und elektronische Technologien spezialisiert hat. Mit Sitz in Goleta, Kalifornien, verfügt Aeluma über modernste Forschungs- und Entwicklungskapazitäten sowie Fertigungskapazitäten für die Herstellung von Halbleiterwafern, die eine schnelle Fertigung von Chips, Rapid Prototyping sowie Tests und Validierungen ermöglichen.

Die Kundennachfrage nach photonischen Bauelementen für die KI-Datenkommunikation wächst weiterhin mit beispielloser Dynamik. Die Technologie von Aeluma ermöglicht die Skalierung auf grössere Substrate, ohne auf InP-Substrate angewiesen zu sein. Dies wird erreicht, indem bestimmte Verbindungshalbleitermaterialien mit Galliumarsenid (GaAs) oder Silizium (Si) in Mikroelektronik-Qualität für die Grossserienfertigung kombiniert werden. Dadurch lassen sich Produktion weiter skalieren und die Kosteneffizienz erhöhen.

Das auf Vollautomatisierung und hohen Durchsatz ausgelegte G10-AsP-System von AIXTRON unterstützt sowohl 150-mm- als auch 200-mm-Wafer und wurde speziell für die proprietären Prozesse von Aeluma konfiguriert.

„Die AIXTRON G10-AsP-Plattform unterstützt unsere Strategie, die Fertigung photonischer Bauelemente auf 150-mm- und grösseren Substraten zu skalieren“, sagt Dr. Jonathan Klamkin, Gründer und CEO von Aeluma. „Die Nachfrage nach Hochgeschwindigkeits-Fotodetektoren, Quantenpunktlasern und anderen photonischen Bauelementen für Scale-up- und Scale-out-Architekturen im KI-Bereich wächst weiterhin rasant. Mit dieser Investition sind wir in der Lage, einen wachsenden Markt zu bedienen, indem wir die Vorteile unserer heterogenen Integrationsplattform nutzen.“

„Wir sind stolz darauf, den Hochlauf der Produktion bei Aeluma mit unserem G10-AsP-System zu unterstützen“, sagt Dr. Felix Grawert, CEO von AIXTRON. „Die Nachfrage nach photonischen Bauelementen im KI-Bereich und in verwandten Märkten treibt den Übergang zu grösseren Waferformaten voran. Der Ansatz von Aeluma bietet in dieser Hinsicht eine vielversprechende Alternative.“

Die Vereinbarung baut auf einer mehrjährigen Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen auf und unterstreicht die Bedeutung der MOCVD-Technologie von AIXTRON für den expandierenden Photonikmarkt. Sie unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, kundenspezifische Depositionslösungen mit hohem Durchsatz für anspruchsvolle Fertigungsverfahren im Bereich der Verbindungshalbleiter zu entwickeln.

Ansprechpartner
Christian Ludwig
Vice President Investor Relations & Corporate Communications
fon +49 (2407) 9030-444
e-mail c.ludwig@aixtron.com
Über AIXTRON
AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Herzogenrath (bei Aachen), Deutschland, sowie Tochtergesellschaften und Vertriebsniederlassungen in Asien, den Vereinigten Staaten und Europa. Die Technologielösungen von AIXTRON werden weltweit von einer Vielzahl von Kunden eingesetzt, um fortschrittliche Komponenten für elektronische und optoelektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungshalbleitern oder organischen Halbleitermaterialien herzustellen. Solche Komponenten finden in einer Vielzahl von Anwendungen, Technologien und Branchen Verwendung. Dazu gehören Laser- und LED-Anwendungen, Display-Technologien, Datenübertragung, SiC- und GaN-Leistungsmanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signaltechnik und Beleuchtung sowie eine Reihe weiterer Spitzenanwendungen.

Unsere eingetragenen Marken: AIXACT®, AIX-Multi-Ject®, AIXTRON®, Close Coupled Showerhead®, EXP®, EPISON®, Gas Foil Rotation®, HXP®, HYPERION®, Multi-Ject®, Planetary Reactor®, PVPD®, STExS®, TriJet®.

Weitere Informationen zu AIXTRON (FSE: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) finden Sie auf unserer Website unter: www.aixtron.com.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen bezüglich des Geschäfts, der Betriebsergebnisse, der Finanzlage und der Ertragsaussichten von AIXTRON enthalten. Diese Aussagen sind an Begriffen wie „könnte“, „wird“, „erwarten“, „voraussehen“, „in Erwägung ziehen“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, „fortsetzen“ und „schätzen“ sowie an Variationen solcher Begriffe oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren aktuellen Einschätzungen, Erwartungen und Annahmen, von denen viele ausserhalb der Kontrolle von AIXTRON liegen und Risiken sowie Unsicherheiten unterliegen. Sie sollten sich nicht übermässig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Sollten diese Risiken oder Unsicherheiten eintreten oder sollten die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten oder sich Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von AIXTRON erheblich von den in der jeweiligen zukunftsgerichteten Aussage explizit oder implizit beschriebenen abweichen. Dies könnte auf eine Vielzahl von Faktoren zurückzuführen sein, wie z. B. die tatsächlich bei AIXTRON eingegangenen Kundenaufträge, die Nachfrage nach Abscheidungstechnologie auf dem Markt, den Zeitpunkt der endgültigen Abnahme der Produkte durch die Kunden, die Lage auf den Finanzmärkten und den Zugang zu Finanzmitteln für AIXTRON, die allgemeinen Marktbedingungen für Abscheidungsanlagen und die makroökonomischen Rahmenbedingungen, Stornierungen, Terminverschiebungen oder Verzögerungen bei Produktlieferungen, Einschränkungen der Produktionskapazitäten, verlängerte Verkaufs- und Qualifizierungszyklen, Schwierigkeiten im Produktionsprozess, die allgemeine Entwicklung in der Halbleiterindustrie, verstärkter Wettbewerb, Wechselkursschwankungen, die Verfügbarkeit öffentlicher Fördermittel, Schwankungen und/oder Änderungen der Zinssätze, Verzögerungen bei der Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte, eine Verschlechterung der allgemeinen Wirtschaftslage sowie alle anderen Faktoren, die in Berichten oder anderen Veröffentlichungen, insbesondere im Kapitel „Risiken“ des von AIXTRON eingereichten Geschäftsberichts, erörtert werden. Alle in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Vorstands auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen. AIXTRON übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu revidieren oder zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich ausdrücklich vorgeschrieben.
Dieses Dokument ist auch in einer englischen Fassung verfügbar. Im Falle von Abweichungen ist die englischsprachige Fassung massgebend.
 


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Emittent/Herausgeber: AIXTRON SE
Schlagwort(e): Unternehmen

12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: AIXTRON SE
Dornkaulstrasse 2
52134 Herzogenrath
Deutschland
Telefon: +49 (2407) 9030-0
Fax: +49 (2407) 9030-445
E-Mail: invest@aixtron.com
Internet: www.aixtron.com
ISIN: DE000A0WMPJ6
WKN: A0WMPJ
Indizes: MDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Nasdaq OTC
LEI Code: 5299004UJ4D51M25LD67
EQS News ID: 2433432

 
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2433432  12.11.2026 CET/CEST

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