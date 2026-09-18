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18.09.2026 06:37:00
Aeluma: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Aeluma gab am 16.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Aeluma hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.22 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.050 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 0.6 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 56.06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.3 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0.520 USD gegenüber -0.230 USD im Vorjahr verkündet.
Umsatzseitig standen 4.46 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 4.50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Aeluma 4.67 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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