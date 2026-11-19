Aekyung Petrochemical hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 100.00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aekyung Petrochemical 301.00 KRW je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 480.55 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Aekyung Petrochemical 357.76 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch