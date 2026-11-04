Aekyung Industrial zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Aekyung Industrial hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 371.64 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Aekyung Industrial ein Ergebnis je Aktie von 172.00 KRW vermeldet.

Aekyung Industrial hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 190.36 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12.47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 169.25 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch