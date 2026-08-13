Aekyung Industrial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Aekyung Industrial hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 174.59 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 441.00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13.34 Prozent auf 194.17 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 171.31 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch