AEGON-Aktie bricht ein: AEGON nimmt Ausblick nach Gewinneinbruch zurück

Der niederländische Versicherungskonzern und Vermögensverwalter AEGON hat seine Dividende nach einem erheblichen Gewinnrückgang im ersten Halbjahr 2020 mehr als halbiert und seinen Ausblick zurückgezogen.

Wie die AEGON NV ankündigte, will sie für den Berichtszeitraum nur noch eine Dividende von 6 Cent je Aktie zahlen nach 15 Cent vor einem Jahr.

Der Nettogewinn brach von Januar bis Juni um 67 Prozent auf 202 Millionen Euro ein. Der bereinigte Vorsteuergewinn sackte auf 700 Millionen von 1,01 Milliarden Euro vor Jahresfrist ab. I

In Anbetracht der massiven wirtschaftlichen Unsicherheiten im Zuge der Corona-Krise nahm AEGON seine Ziele für 2020 und 2021 zurück. Einen aktualisierten Ausblick will das Unternehmen an seinem Kapitalmarkttag im Dezember geben.

Für die AEGON-Aktie geht es am Donnerstag steil bergab. Das Papier verliert an der EURONEXT zeiteweise 12,77 Prozent auf 2,63 Euro.

AMSTERDAM (Dow Jones)