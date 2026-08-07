Aegis Vopak Terminals veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Aegis Vopak Terminals präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.60 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0.460 INR je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 42.54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.34 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1.64 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch