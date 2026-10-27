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27.10.2026 06:37:00
Aegis Vopak Terminals gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Aegis Vopak Terminals hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.78 INR. Im Vorjahresviertel hatte Aegis Vopak Terminals 0.490 INR je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 44.35 Prozent auf 2.71 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.88 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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