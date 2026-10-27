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27.10.2026 06:37:00

Aegis Vopak Terminals gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Aegis Vopak Terminals hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.78 INR. Im Vorjahresviertel hatte Aegis Vopak Terminals 0.490 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 44.35 Prozent auf 2.71 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.88 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’124.24 19.65 SDBWJU
Short 15’430.03 13.91 S1B4JU
Short 16’049.97 8.66 S4QBAU
SMI-Kurs: 14’559.03 27.10.2026 10:18:38
Long 13’926.65 19.92 SMCOBU
Long 13’621.62 13.98 SIB66U
Long 13’030.14 8.93 S95BFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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