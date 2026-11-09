Aegis Brands: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Aegis Brands gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0.01 CAD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6.84 Prozent auf 4.1 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch