Aedifica SA hat am 18.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 1.50 EUR gegenüber 1.70 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 193.0 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 105.31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94.0 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch