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03.09.2026 06:37:00
Aedifica SA: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Aedifica SA gab am 01.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es stand ein EPS von 0.93 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Aedifica SA noch ein Gewinn pro Aktie von 1.06 EUR in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 106.62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 186.5 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 90.2 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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