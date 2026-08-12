Aecom Technology verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Aecom Technology stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.67 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aecom Technology 0.980 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3.59 Milliarden USD – eine Minderung von 14.18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.18 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch