Aecom Technology präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Aecom Technology lud am 18.11.2025 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.90 USD, nach 1.28 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 4.18 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Aecom Technology 4.11 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 1.34 USD je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 1.95 Milliarden USD für das Quartal in Aussicht gestellt.

In Sachen EPS wurden 4.21 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aecom Technology 2.95 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 16.14 Milliarden USD – ein Plus von 0.21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Aecom Technology 16.11 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 5.24 USD sowie einen Umsatz von 7.56 Milliarden USD belaufen.

Redaktion finanzen.ch