Aebi Schmidt stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Aebi Schmidt hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.020 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Aebi Schmidt im vergangenen Quartal 607.1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28.80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aebi Schmidt 471.3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch