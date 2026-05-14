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14.05.2026 17:12:36

Aebi Schmidt mit mehr Betriebsgewinn

Frauenfeld (awp) - Die Industriegruppe Aebi Schmidt hat im Startquartal mehr verdient. Auch die Aufträge des an der US-Technologiebörse Nasdaq kotierten Ostschweizer Unternehmens wuchsen.

Der Umsatz legte in den ersten drei Monaten um 0,4 Prozent auf 456 Millionen Dollar zu, wie der Spezialfahrzeughersteller am Donnerstag in einem Communiqué bekannt gab. Dabei sei das Vergleichsquartal des Vorjahres von einmaligen Blue-Arc-Umsätzen in der Höhe von 26,3 Millionen nach oben gedrückt worden.

Um diese bereinigt, wuchs der Umsatz um über 6,5 Prozent. Das sei ein starkes Ergebnis, schrieb Aebi Schmidt weiter.

Der bereinigte Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) stieg um 6 Prozent auf 33,1 Millionen Dollar. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich auf 7,3 Prozent von 6,9 Prozent im Vorjahr.

Europa mit Rekordgewinn

Die Steigerung ist dem Geschäft in Europa und im Rest der Welt zu verdanken, wo sich der bereinigte EBITDA von 2,2 Millionen auf 6,8 Millionen Dollar mehr als verdreifachte. Das sei ein neues Rekordergebnis für diese Region, schrieb Aebi Schmidt.

In der grössten Region Nordamerika litt das Unternehmen dagegen die Profitabilität. Der bereinigte EBITDA fiel um 9,1 Prozent auf 26,4 Millionen Dollar. Grund für den Rückgang seien Anlaufkosten für die Produktion von Walk-in-Vans, für die man starke Aufträge erhalten habe, hiess es.

Unter dem Strich erzielte Aebi Schmidt einen Reingewinn von 0,7 Millionen Dollar. Das sind 0,1 Millionen mehr als vor einem Jahr.

"Flughafen- und Kommunalfahrzeuge wachsen stark und die Walk-in-Vans legen nach einer schwächeren Phase kräftig zu", erklärte Finanzchef Marco Portmann: Ab dem zweiten Quartal rechne man mit einer zusätzlichen Umsatzbeschleunigung mit einer wesentlichen Steigerung des bereinigten EBITDA. "Wir erwarten ein starkes zweites Halbjahr". Die Synergieprogramme zeigten Wirkung und die Effizienz der Prozesse steige.

Auftragsbüche fast ein Viertel dicker

Die Auftragsbücher als Grundlage für künftiges Geschäft wurden dicker. Im ersten Quartal holte Aebi Schmidt Aufträge in Höhe von 508 Millionen Dollar herein. Das sind 9,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit schwoll der Auftragsbestand um 22,7 Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar an.

"Aebi Schmidt Group ist stark ins Jahr 2026 gestartet", sagte Konzernchef Barend Fruithof. "Unser bereits starker Auftragseingang wächst weiterhin kräftig, unser Ergebnis verbessert sich kontinuierlich. Und mit einem Auftragsbestand von 1,3 Milliarden Dollar haben wir eine sehr solide Basis für das Gesamtjahr. Wir sehen uns entsprechend auf gutem Weg, unsere gesetzten Jahresziele zu erreichen."

Für das Gesamtjahr 2026 halte Aebi Schmidt an den Finanzzielen fest mit einem Nettoumsatz von 1,95 bis 2,15 Milliarden Dollar und einem bereinigten EBITDA von 175 bis 195 Millionen Dollar, sagte Portmann. Der Verschuldungsgrad solle per Jahresende den Zielwert von 2,0x oder darunter erreichen.

jb/

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