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10.11.2026 07:16:00
Aebi Schmidt-Aktie im Fokus: Konzern übernimmt US-Fahrzeugausrüster OJ Watson
Die Industriegruppe Aebi Schmidt übernimmt den US-amerikanischen Fahrzeugausrüster OJ Watson Equipment.
Das Familienunternehmen mit Sitz in Denver rüstet Kommunal- und Gewerbefahrzeuge für den Unterhalt von Strassen und öffentlicher Infrastruktur aus, teilte die an der New Yorker Börse Nasdaq kotierte Aebi Schmidt am Montagabend mit. Im letzten Geschäftsjahr erzielte OJ Watson einen Umsatz von rund 28 Mio USD.
OJ Watson wird den Angaben zufolge in die Business Unit Municipal von Aebi Schmidt eingegliedert, der bisherige Eigentümer Marc Eckrich bleibt dem Unternehmen jedoch als Geschäftsführer erhalten. Der Abschluss der Transaktion ist bis Ende 2026 vorgesehen.
Die Akquisition soll sich im ersten Jahr nach dem Vollzug positiv auf den Gewinn je Aktie auswirken. Angaben zum Kaufpreis machte Aebi Schmidt nicht.
ra/
Frauenfeld (awp)
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