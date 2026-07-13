Aebi Schmidt Aktie 55103326 / US8256981031
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Finanzziele
|
13.07.2026 15:39:36
Aebi Schmidt-Aktie gibt ab: Konzern setzt sich konkrete Ziele für 2030
Aebi Schmidt hat sich konkrete langfristige Finanzziele gesetzt.
Die Wachstumsziele stützen sich laut Mitteilung auf die starke Marktstellung als globaler Anbieter von Spezialfahrzeugen, ein widerstandsfähiges Geschäftsmodell sowie anhaltende strukturelle Wachstumstreiber. Einzelheiten zur langfristigen Strategie hat das Unternehmen in einer neu veröffentlichten Investorenpräsentation dargelegt.
Gleichzeitig zieht das Unternehmen eine positive Bilanz des ersten Jahres nach der Übernahme von Shyft. Die Integration sei erfolgreich verlaufen und das kombinierte Unternehmen habe den operativen Betrieb von Beginn an reibungslos aufgenommen. Ausserdem wurde das jährliche Synergieziel von 25 bis 30 Millionen vor dem Merger auf inzwischen mindestens 40 Millionen US-Dollar erhöht.
Zudem seien unter anderem neue Produkte eingeführt, zusätzliche Standorte in Nordamerika eröffnet, die Markenstruktur vereinfacht sowie weitere Akquisitionen und Partnerschaften integriert worden.
Nach Angaben von Aebi Schmidt stieg der Auftragseingang seit dem Zusammenschluss gegenüber der Vorjahresperiode um 29 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) legte in derselben Vergleichsperiode um 21 Prozent zu.
Im NASDAQ-Handel zeigt sich die Aebi Schmidt-Aktie zeitweise 1,11 Prozent tiefer bei 11,58 US-Dollar.
uh/to
Frauenfeld (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Roche: Verzögerte Wirkung
Die Teilnahme an einer Medizin-Konferenz und die Vorlage der Semesterzahlen - in den kommenden Wochen rückt der Pharmariese in den Fokus. Die Roche-Aktie könnte noch oben ausbrechen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Aebi Schmidt
Analysen zu Aebi Schmidt
Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall
Keine Glaskugel, keine Börsenprognosen, kein Bauchgefühl: Stefan Buck erklärt, wie Adaptivv mit einem quantitativen Sensor arbeitet, warum Nowcasting statt Forecasting im Portfolio Management helfen kann und weshalb Anleger bei Aktien und Bitcoin oft zu emotional entscheiden.
Im Gespräch mit Investment-Stratege François Bloch und David Kunz (COO der BX Swiss) geht es um Strukturbrüche im Markt, die Grenzen von Modellen bei starken Kursschwankungen, den schwierigen Moment des Verkaufens und darum, wie ein Fintech aus der Schweiz gegenüber grossen Finanzanbietern bestehen kann.
Dazu gibt Stefan Buck Einblicke in seine zweite Welt mit Hecht, den Umgang mit Verantwortung und wie er seinen Kindern Investieren erklärt.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNahost-Krise im Blick: SMI und DAX wenig bewegt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Montag nur leicht, während auch der deutsche Leitindex stabil notiert. Die US-Börsen tendieren uneins. In Asien dominierten am Montag die Bären.