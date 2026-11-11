Aebi Schmidt-Aktie dennoch unter Druck: Konzern wächst und schreibt schwarze Zahlen

Für das Gesamtjahr setzt die Gruppe ihre Erwartungen dennoch tiefer an.

Im dritten Quartal stieg der Nettoumsatz um 4,6 Prozent auf 493,1 Millionen US-Dollar, wie die in Frauenfeld ansässige und an der Nasdaq kotierte Gruppe am Mittwoch mitteilte. Der bereinigte Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) legte um 4,9 Prozent auf 44,2 Millionen zu, bei einer stabilen Marge von 9,0 Prozent. Der Reingewinn erhöhte sich auf 10,8 Millionen nach 1,2 Millionen im Vorjahr.

Der Auftragseingang stieg im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 2,0 Prozent auf 528 Millionen Dollar. Der Auftragsbestand wuchs um 16,4 Prozent auf 1,31 Milliarden Dollar. Getragen wurde die Entwicklung von der Nachfrage nach Flughafen- und Kommunalfahrzeugen sowie einer Erholung bei Lieferwagen in Nordamerika.

Trotz der Zuwächse bei Umsatz, Gewinn und Bestellungen senkt Aebi Schmidt die Prognosen für das Gesamtjahr. Lieferengpässe, Produktionsausfälle und höhere Kosten belasteten das Geschäft, hiess es. Neu erwartet die Gruppe einen Nettoumsatz von 1,95 bis 2,00 Milliarden Dollar nach zuvor 1,95 bis 2,15 Milliarden. Der bereinigte EBITDA soll noch 170 bis 180 Millionen erreichen, verglichen mit bislang 175 bis 195 Millionen.

Im NASDAQ-Handel notiert die Aebi Schmidt-Aktie zeitweise 7,14 Prozent tiefer bei 10,37 US-Dollar.

yz/rw

Frauenfeld (awp)