|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Q3
|
11.11.2026 15:40:37
Aebi Schmidt-Aktie dennoch unter Druck: Konzern wächst und schreibt schwarze Zahlen
Der Spezialfahrzeughersteller Aebi Schmidt hat im dritten Quartal 2026 Umsatz und Gewinn gesteigert.
Im dritten Quartal stieg der Nettoumsatz um 4,6 Prozent auf 493,1 Millionen US-Dollar, wie die in Frauenfeld ansässige und an der Nasdaq kotierte Gruppe am Mittwoch mitteilte. Der bereinigte Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) legte um 4,9 Prozent auf 44,2 Millionen zu, bei einer stabilen Marge von 9,0 Prozent. Der Reingewinn erhöhte sich auf 10,8 Millionen nach 1,2 Millionen im Vorjahr.
Der Auftragseingang stieg im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 2,0 Prozent auf 528 Millionen Dollar. Der Auftragsbestand wuchs um 16,4 Prozent auf 1,31 Milliarden Dollar. Getragen wurde die Entwicklung von der Nachfrage nach Flughafen- und Kommunalfahrzeugen sowie einer Erholung bei Lieferwagen in Nordamerika.
Trotz der Zuwächse bei Umsatz, Gewinn und Bestellungen senkt Aebi Schmidt die Prognosen für das Gesamtjahr. Lieferengpässe, Produktionsausfälle und höhere Kosten belasteten das Geschäft, hiess es. Neu erwartet die Gruppe einen Nettoumsatz von 1,95 bis 2,00 Milliarden Dollar nach zuvor 1,95 bis 2,15 Milliarden. Der bereinigte EBITDA soll noch 170 bis 180 Millionen erreichen, verglichen mit bislang 175 bis 195 Millionen.
Im NASDAQ-Handel notiert die Aebi Schmidt-Aktie zeitweise 7,14 Prozent tiefer bei 10,37 US-Dollar.
yz/rw
Frauenfeld (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Aebi Schmidt
Analysen zu Aebi Schmidt
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwergewichte bremsen den SMI aus -- DAX freundlich und weiter in Rekordnähe -- Wall Street startet uneins -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sind am Mittwoch leichte Verluste zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich unterdessen höher. Die Wall Street zeigt sich zur Wochenmitte mit unterschiedlicher Tendenz. Die Börsen in Asien finden keine einheitliche Richtung.