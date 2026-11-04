Adways: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Adways hat am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 9.72 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 4.47 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1.12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.00 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.96 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch