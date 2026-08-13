Adways: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Adways hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 17.24 JPY gegenüber -7.100 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Adways im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9.83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.04 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2.77 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch