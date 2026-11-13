Adverty Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Adverty Registered hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 86.20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.4 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.8 Millionen SEK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch