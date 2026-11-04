Advent Hotels International Pvt legte Quartalsergebnis vor

Advent Hotels International Pvt lud am 03.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 0.19 INR. Im letzten Jahr hatte Advent Hotels International Pvt einen Gewinn von 0.010 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Advent Hotels International Pvt im vergangenen Quartal 741.4 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3.69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Advent Hotels International Pvt 769.8 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch