Advent-AWI: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Advent-AWI hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0.01 CAD. Ein Jahr zuvor waren 0.010 CAD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 0.9 Millionen CAD, gegenüber 1.3 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 29.55 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch