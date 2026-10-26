Advenica AB: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Advenica AB äusserte sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.01 SEK gegenüber -0.070 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Advenica AB in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18.13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 40.3 Millionen SEK im Vergleich zu 34.1 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch