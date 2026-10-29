Advantest präsentierte Quartalsergebnisse

Advantest hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 267.72 JPY gegenüber 109.05 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 477.73 Milliarden JPY gegenüber 262.96 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch