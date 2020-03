Advantest organisiert vom 10. bis 11. März eine virtuelle Messe, um den Informationsfluss zu IC-Testing trotz Coronavirus am Laufen zu halten

Online-Veranstaltung mit Präsentationen von Advantest- und SEMI-Referenten zu Marktaussichten und neuesten Fortschritten bei Halbleitertests

TOKIO, March 04, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der führende Anbieter von Halbleitertestgeräten Advantest Corporation (TSE: 6857) organisiert vom 10. bis 11. März eine virtuelle Messe, um wertvolle technische Daten und Marktdaten mit seinen Kunden weltweit zu teilen, ohne dass die Teilnehmer dem Risiko ausgesetzt sind, am Coronavirus (COVID-19) zu erkranken.

Im Rahmen von Webkonferenzen präsentieren technische Experten von Advantest die neuesten Technologien und Best Practices für Halbleitertests und interagieren mit strategischen Partnern sowie aktuellen und potenziellen Kunden. Darüber hinaus werden im Online-Forum Gespräche über den Stand der Branche stattfinden, und zwei Führungskräfte von SEMI, der globalen Branchenorganisation für die Supply Chain der Elektronikfertigung, stellen die Marktaussichten vor.

"Wir haben diese virtuelle Messe entwickelt, um das Bewusstsein für die fortschrittlichsten Halbleitertestlösungen von heute zu fördern, trotz der Absage vieler Branchenmessen und Konferenzen aufgrund des tragischen Coronavirus-Ausbruchs", so Judy Davies, Vice President of Global Marketing Communications bei Advantest. "Da wir unsere Kunden mit dieser internationalen Veranstaltung durch aktuelle und relevante Informationen unterstützen möchten, ist es grossartig, dass SEMI teilnimmt und seine Erkenntnisse ebenfalls zur Verfügung stellt."

"SEMI freut sich auf die Teilnahme an dieser virtuellen Messe. Wir begrüssen es, dass Advantest auf Online-Kommunikation setzt, um die Sicherheit der Teilnehmer zu gewährleisten und den Informationsfluss zu wichtigen Branchenthemen für unsere Mitglieder weltweit aufrechtzuerhalten", so Ajit Manocha, President und CEO von SEMI.

Am 10. und 11. März werden neun internationale Referenten im Rahmen der innovativen virtuellen Messe von Advantest ihre Expertenkenntnisse in Präsentationen in verschiedenen Sprachen teilen. Um die breiteste Nutzung der vorgestellten Informationen zu fördern, werden die Vorträge auf Englisch, Mandarin-Chinesisch und Koreanisch gehalten.

Jeder Vortrag ist interaktiv und bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Alle Vorträge werden aufgezeichnet und nach der zweitägigen Veranstaltung zur weiteren Referenz online veröffentlicht.

Die Agenda für die virtuelle Messe lautet:

Dienstag, 10. März

8:00 Uhr Pacific Daylight Time (PDT)

Standalone (SA) & Non-Standalone (NSA) 5G NR Device Testing: MIMO and Carrier Aggregation (auf Englisch)

Dinesh Doshi, President, W2BI, ein Unternehmen der Advantest Group

17:00 Uhr PDT

Begrüssung und Überblick (auf Englisch)

Judy Davies, Vice President of Global Marketing Communications, Advantest

17:30 Uhr PDT

SEMI Update (auf Englisch)

Ajit Manocha, President und CEO, SEMI

18:00 Uhr PDT

SEMI Market Outlook: Fab Investment, Equipment/Material Markets and New Asia Supply Chain (auf Englisch)

Clark Tseng, Director of Industry Research and Statistics, SEMI

18:30 Uhr PDT

5G NR Semiconductor Test Challenges (auf Englisch)

Sungjong Park, RF Test Engineer/Manager, Advantest Korea

19:00 Uhr PDT

Test Cell Management for Enabling Smart Manufacturing (auf Englisch)

Koungyong Kang, SoC UI Team Lead, Advantest Korea

19:30 Uhr PDT

Driving for Perfection: Finding the Optimum Test Solution for Next-Generation Automotive ICs (auf Englisch)

Masashi Nagai, Senior Executive Director, Strategic Planning Group, Advantest Korea

20:00 Uhr PDT

Low-Cost Solution for Ultra-High-Speed SerDes to RF Communication Test Via Onboard FPGA (auf Englisch)

Tang Mingjie, Application Engineer, Advantest China

20:15 Uhr PDT

A Programming Framework of Concurrent Test on SmarTest 7 for IPs That Share the Same Access Port (auf Englisch)

Tianyu Zhang, Application Engineer, Advantest China

20:30 Uhr PDT

Abschliessende Worte (auf Englisch)

Judy Davies, Vice President of Global Marketing Communications, Advantest

Mittwoch, 11. März

18:00 Uhr PDT

Begrüssung und Überblick (auf Englisch)

Judy Davies, Vice President of Global Marketing Communications, Advantest

18:30 Uhr PDT

5G NR Semiconductor Test Challenges (auf Koreanisch)

Sungjong Park, RF Test Manager, Advantest Korea

19:00 Uhr PDT

Test Cell Management for Enabling Smart Manufacturing (auf Koreanisch)

Koungyong Kang, SoC UI Team Lead, Advantest Korea

19:30 Uhr PDT

Driving for Perfection: Finding the Optimum Test Solution for Next-Generation Automotive ICs (auf Englisch)

Masashi Nagai, Senior Executive Director, Strategic Planning Group, Advantest Korea

20:00 Uhr PDT

Low-Cost Solution for Ultra-High-Speed SerDes to RF Communication Test Via Onboard FPGA (auf Chinesisch)

Tang Mingjie, Application Engineer, Advantest China

20:15 Uhr PDT

A Programming Framework of Concurrent Test on SmarTest 7 for IPs That Share the Same Access Port (auf Chinesisch)

Tianyu Zhang, Application Engineer, Advantest China

Mitarbeiter, Kunden, Interessenten und Partner von Advantest sind eingeladen, sich im Rahmen dieser zweitägigen virtuellen Messe zu vernetzen.

So können Sie teilnehmen

Alle Vorträge werden gestreamt. Es wird empfohlen, die Audiowiedergabe mithilfe der unten stehenden Links über die Computerlautsprecher statt über das Telefon anzuhören.

W2BI-Vortrag am 10. März um 8:00 Uhr PDT:



Klicken Sie hier, um an der Webkonferenz teilzunehmen und die gestreamte Audiowiedergabe über Ihren Computer anzuhören:

https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=2986699F-3F95-4807-B4E0-F6E091D16238

Audio-Backup per Telefon bei Bedarf:

Gebührenfreie Einwahl für Teilnehmer aus Nordamerika: 1-866-448-1422

Internationale/gebührenpflichtige Teilnehmereinwahl: 1-720-405-1599

Gebührenfreie Einwahl für Teilnehmer aus Nordamerika: 1-866-448-1422 Internationale/gebührenpflichtige Teilnehmereinwahl: 1-720-405-1599 Konferenz-ID/Zugangscode: 3865889

Alle Vorträge am 10. März von 17:00 bis 21:00 Uhr PDT:



Klicken Sie hier, um an der Webkonferenz teilzunehmen und die gestreamte Audiowiedergabe über Ihren Computer anzuhören:

https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=18E77C12-6A40-4852-A992-EBDD58CAEE4C

Audio-Backup per Telefon bei Bedarf:

Gebührenfreie Einwahl für Teilnehmer aus Nordamerika: 1-866-448-1422

Internationale/gebührenpflichtige Teilnehmereinwahl: 1-720-405-1599

Gebührenfreie Einwahl für Teilnehmer aus Nordamerika: 1-866-448-1422 Internationale/gebührenpflichtige Teilnehmereinwahl: 1-720-405-1599 Konferenz-ID/Zugangscode: 3988872

Alle Vorträge am 11. März von 18:00 bis 20:30 Uhr PDT:



Klicken Sie hier, um an der Webkonferenz teilzunehmen und die gestreamte Audiowiedergabe über Ihren Computer anzuhören:

https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=45A7ED7F-6278-4FFF-AE30-3D766CD28837

Audio-Backup per Telefon bei Bedarf:

Gebührenfreie Einwahl für Teilnehmer aus Nordamerika: 1-866-448-1422

Internationale/gebührenpflichtige Teilnehmereinwahl: 1-720-405-1599

Gebührenfreie Einwahl für Teilnehmer aus Nordamerika: 1-866-448-1422 Internationale/gebührenpflichtige Teilnehmereinwahl: 1-720-405-1599 Konferenz-ID/Zugangscode: 8970228

Anleitung für den Zugriff auf Webcasts

Verwenden Sie die oben aufgeführten Links, um sich für die einzelnen Vorträge vorab zu registrieren und per E-Mail eine Kalenderdatei zu erhalten. Für eine optimale Anzeige ist es am besten, eine direkte Internetverbindung herzustellen und kein VPN zu verwenden. Deaktivieren Sie ausserdem Ihre Popup-Blocker, um den Inhalt vollständig anzuzeigen. Testen Sie Ihre Verbindung, bevor Sie beitreten. Verbindungstest: Hier klicken . Weitere Informationen zu den Systemanforderungen finden Sie in den FAQ .

Social Media

Für die neuesten Nachrichten vom Marktführer für Testlösungen folgen Sie Advantest auf Twitter @Advantest_ATE.

Über Advantest Corporation

Advantest (TSE: 6857) ist einer der führenden Hersteller von automatischen Prüf- und Messgeräten, die bei der Entwicklung und Herstellung von Halbleitern für Anwendungen wie 5G-Kommunikation, Internet of Things (IoT), autonome Fahrzeuge, künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen, intelligente medizinische Geräte und mehr eingesetzt werden. Seine zukunftsweisenden Systeme und Produkte sind in den fortschrittlichsten Halbleiterproduktionslinien der Welt integriert. Das Unternehmen führt auch F&E durch, um sich neuen Testaufgaben zu stellen, stellt multivisionale Messelektronenmikroskope her, die für die Herstellung von Fotomasken unerlässlich sind, und bietet bahnbrechende Tools für 3D-Bildgebung und Analyse. Advantest wurde 1954 in Tokio gegründet und ist ein globales Unternehmen mit weltweiten Einrichtungen und einem internationalen Engagement für nachhaltige Praktiken und soziale Verantwortung. Weitere Informationen finden Sie unter www.advantest.com .

Advantest CORPORATION

3061 Zanker Road

San Jose, CA 95134, USA

Judy Davies

Judy.davies@advantest.com